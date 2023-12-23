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6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlandı

6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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