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Sancaktepe'de bir binada yoğun dumana maruz kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Sancaktepe'de bir binada yoğun dumana maruz kalan vatandaşları itfaiye kurtardı

Sancaktepe'de bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yoğun duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda ölen, yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı.

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Olay 04.00 sularında Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Karadeniz sokakta meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında meydana gelen yoğun duman tüm binaya sirayet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu binanın üst katında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde kurtarıldı. Olayda ölen yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumana müdahale etti.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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