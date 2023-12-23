Şehit olan 6 askerin isimleri belli oldu! 6 şehre ve Mekke'ye ateş düştü! Yürek yakan hikayeler...
IRAK'ın kuzeyinde Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu biri teğmen 6 askerimiz şehit oldu. Şehit askerlerin acı haberleri evlerine ateş düşürürken, şehitlerden birinin anne ve babasının umre için Mekke'de oldukları ve acı haberi orada aldıkları öğrenildi. Şehitlerden birinin ise 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin ciğerleri dağlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını duyurdu. TSK, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şehitlerin evlerine ateş düşerken, gelen fotoğraflar Türkiye'nin yürek yangınını köze döndürdü. İşte şehit olan askerlerin isimleri ve oturdukları evlerin yürek yakan görüntüleri...
Şehit Teğmen Ramazan Günay
Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü saldırısında şehit düşen 6 askerden birinin İzmir'li Piyade Teğmen Ramazan Günay olduğu ortaya çıktı. Şehit Teğmen Günay'ın Afyonkarahisar nüusuna kayıtlı olduğu, ancak ailesinin İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Teğmen Ramazan Günay'ın Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yaptğı belirtildi.
Şehit Teğmen'in ailesinin yaşadığı ev
Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehit Ramazan Günay'ın şehadet haberinin annesi Firdes Günay ve babası Ahmet Günay'a verilme anında, adreste sağlık görevlileri de bulundu. Acı haberi alan aile bireyleri yasa bürünürken, şehidin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi.
Şehit Sözleşmeli Er Yasin Karaca
Irak'ın kuzeyindeki hain saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağını adeta yaktı kavurdu.