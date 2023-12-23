Şehit olan 6 askerin isimleri belli oldu! 6 şehre ve Mekke'ye ateş düştü! Yürek yakan hikayeler...

Türkiye'nin ciğerleri dağlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını duyurdu. TSK, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şehitlerin evlerine ateş düşerken, gelen fotoğraflar Türkiye'nin yürek yangınını köze döndürdü. İşte şehit olan askerlerin isimleri ve oturdukları evlerin yürek yakan görüntüleri...