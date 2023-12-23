BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

ABD, Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına vize muafiyeti geldi

ABD, Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına vize muafiyeti geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı ülkelerinin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı.

Söz konusu kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince alındığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de uyuşturucu bağımlısı genç halasını satırla öldürdü! Ardından...
İzmir'de uyuşturucu bağımlısı genç halasını satırla öldürdü! Ardından...
Sancaktepe'de bir binada yoğun dumana maruz kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Sancaktepe'de bir binada yoğun dumana maruz kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Eşiyle tartışan komşusunu vurdu: 1 ağır yaralı!
Eşiyle tartışan komşusunu vurdu: 1 ağır yaralı!
81 ilde 'Sis' Operasyonu! 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
81 ilde 'Sis' Operasyonu! 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
Japonya 7,9 trilyon yenlik savunma bütçesini onayladı
Japonya 7,9 trilyon yenlik savunma bütçesini onayladı
Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa ticari taksi çarptı
6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlandı
6 ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti Resmi Gazete'de yayımlandı
Hafize Gaye Erkan'ın denize sıfır villası ortaya çıktı! 40 milyonluk villaya oğlunun adını vermiş...
Hafize Gaye Erkan'ın denize sıfır villası ortaya çıktı! 40 milyonluk villaya oğlunun adını vermiş...
Merkez Bankası PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı!
Merkez Bankası PPK üyeliğine Fatma Özkul atandı!
AK Parti'nin Ankara adayı Ziya Selçuk iddiası! Ahmet Hakan 'büyük palavra' diye duyurdu
AK Parti'nin Ankara adayı Ziya Selçuk iddiası! Ahmet Hakan 'büyük palavra' diye duyurdu
İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları! Başvuru süresi uzatıldı
İşte İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları! Başvuru süresi uzatıldı