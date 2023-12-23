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İzmir'de uyuşturucu bağımlısı genç halasını satırla öldürdü! Ardından...

İzmir'de uyuşturucu bağımlısı genç halasını satırla öldürdü! Ardından...

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı halasının boynuna satırla vuran kişi, daha sonra babaannesini yaraladı ve ardından aynı satırla boynuna vurarak intihara teşebbüs etti. Meydana gelen olayda hala hayatını kaybetti, babaanne hafif yaralandı, saldırgan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi 7003 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan M.A. (21) ile babaannesi H.A. arasında tartışma çıktı. Bağrışma sesleri üzerine uyanan M.A.'nın halası Gurbet Ayaz (43) tartışmaya dahil oldu ve M.A. ile tartıştı. Bu esnada evden çıkan Gurbet Ayaz'ın peşinden giden yeğeni M.A., eline aldığı satırla halasının boynuna vurdu.

Gurbet Ayaz kanlar içerisinde yere yığılırken M.A., eve döndü ve babaannesini darbetti. Cinnet getirdiği iddia edilen M.A. daha sonra halasına vurduğu satırla kendi boynuna vurdu.

Olay yerinde öldü

Olayı bildiren çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gurbet Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastanede

Olayda hafif yaralandığı belirlenen babaanne ayakta tedavi olurken, satırla kendi boynuna vuran ve ağır yaralandığı belirlenen M.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Halasını öldüren, babaannesini yaralayan ve kendi boynuna da satırla vuran M.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Psikolojik sorun iddiası

Öte yandan, olayı gerçekleştiren M.A.'nın askerden yeni geldiği, anne ve babasından ayrı olarak babaannesi ve halasının bulunduğu evde yaşadığı, uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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