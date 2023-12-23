Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba evi Tokat'taki ailesine ulaştı

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştı. Ailenin yakınları ve köy sakinlerince şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Ailenin 7 çocuğundan biri olan Şehit Yasin Karaca'nın bekar olduğu öğrenildi.

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer, şehit Karaca'nın Ormandibi köyünde yaşayan annesi Zahide ve babası Ahmet Karaca çiftinin evini ziyaret etti.

Ailenin 7 çocuğundan biriydi

Vali Hatipoğlu ve diğer yetkililer, aileye çocuklarının şehadet haberini vererek, başsağlığı diledi. Ailenin yakınları ve köy sakinlerince şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Ailenin 7 çocuğundan biri olan Şehit Yasin Karaca'nın bekar olduğu öğrenildi.