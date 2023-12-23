CHP'li Başkanın sözleri partiyi karıştırdı! DEM'lenmek iyidir dedi olay oldu

DEM Parti'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destek verme şartının en az bir ilçenin yönetimini almak olduğu iddia ediliyordu. DEM Parti'nin Esenyurt veya Sultangazi'de aday çıkarıp, CHP'nin de kendi adaylarını destekleme noktasında irade koyması için çalışmalar olduğu iddialar arasındaydı.

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İYİ Parti ile CHP arasındaki tartışmalar sertleşmişken Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin'in sosyal medya hesabından paylaştığı yazı gündem oldu. Hüseyin Ergin, paylaşımında 'Kinli ve kirli olmaktansa kula kulluk etmektense DEM'lenmek iyidir' dedi.

"DEM'LENMEK İYİDİR" dedi CHP'liler tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hüseyin Ergin'in o sözleri çok konuşulacak cinsten... "KİN'li ve KİRLİ olmaktansa, Kula Kulluk etmektense, DEM'lenmek iyidir" notunu düşen CHP Esenyurt İlçe Başkanı'na kendi partisinin tabanından da tepkiler geldi.

DEM parti Esenyurt'u istiyordu...

AK Parti ve MHP'yi işaret ettikten sonra son dönemde CHP ile İYİ Parti arasında yaşananlara da atıf yapan Hüseyin Ergin, Meral Akşener'i de eleştirdi. Daha sonra DEM'lenmek iyidir ibaresiyle de DEM Parti ile ittifaktan yana olduğunu açıkça belirtti.

Esenyurt ilçe başkanı olan Hüseyin Ergin, 2002 yılında Esenyurt gençlik kolları başkanı olarak siyasete başlamıştı. 2014-2019 seneleri arasında meclis üyeliği de yapan Ergin, 2019'dan beri CHP Esenyurt ilçe başkanlığı görevini yürütüyor.

Daha önce de polemikler yaşanmıştı

Daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden vatandaşla polemik yaşamıştı. Hüseyin Ergin, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu istifa eden vatandaşa 'Gel bekliyoruz, gelmemezlik etme ama ölçü aletlerimizle mevcut bekliyoruz' demişti.