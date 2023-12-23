BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

Eskişehir’de akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor

Eskişehir’de akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün yayınladığı rapora göre, Eskişehir’in kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün yayınladığı günlük hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Öğle saatlerinde Bursa’nın merkez ve kuzey kesimlerinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik il geneli ile Eskişehir ve Kütahya’nın kuzey kesimlerine yayılacağı ön görülüyor. Yağışların Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava tahmin raporunda hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği belirtilirken, Eskişehir’de en yüksek sıcaklığın 14 ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde, en düşük sıcaklığın ise 8 derece ile Mahmudiye, Mihalıççık ve Han ilçelerinde olması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yarım asırlık antika merakıyla evini ve arsasını sattı
Yarım asırlık antika merakıyla evini ve arsasını sattı
Çalıntı mal alan hurdacılar şimdi yandı! Tam 3,6 milyon ceza kesildi
Çalıntı mal alan hurdacılar şimdi yandı! Tam 3,6 milyon ceza kesildi
Yargıtay'dan 'suratsız doktor' kararı
Yargıtay'dan 'suratsız doktor' kararı
CHP'li Başkanın sözleri partiyi karıştırdı! DEM'lenmek iyidir dedi olay oldu
CHP'li Başkanın sözleri partiyi karıştırdı! DEM'lenmek iyidir dedi olay oldu
Atletizmde 88. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak
Atletizmde 88. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak
Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması:4 kişilik bir aile...
Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması:4 kişilik bir aile...
Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi baba ocağı Zonguldak'a ulaştı
Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi baba ocağı Zonguldak'a ulaştı
Piyade Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştı, baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı
Piyade Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştı, baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı
Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba evi Tokat'taki ailesine ulaştı
Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba evi Tokat'taki ailesine ulaştı
Fenerbahçe, derbi maçta yarın Galatasaray’ı konuk edecek
Fenerbahçe, derbi maçta yarın Galatasaray’ı konuk edecek
Eneos'un başkanı, taciz gerekçesiyle görevden alındı
Eneos'un başkanı, taciz gerekçesiyle görevden alındı