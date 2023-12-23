Eskişehir’de akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün yayınladığı rapora göre, Eskişehir’in kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün yayınladığı günlük hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Öğle saatlerinde Bursa’nın merkez ve kuzey kesimlerinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik il geneli ile Eskişehir ve Kütahya’nın kuzey kesimlerine yayılacağı ön görülüyor. Yağışların Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava tahmin raporunda hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği belirtilirken, Eskişehir’de en yüksek sıcaklığın 14 ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde, en düşük sıcaklığın ise 8 derece ile Mahmudiye, Mihalıççık ve Han ilçelerinde olması bekleniyor.