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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

ŞANLIURFA'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki 67 AK 846 ve 33 DES 29 plakalı tırlar çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.

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