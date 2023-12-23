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Marketten gıda ürünleri ve sigara çalan kişi güvenlik kameralarına yansıdı

Marketten gıda ürünleri ve sigara çalan kişi güvenlik kameralarına yansıdı

Adana’da 2 gün içinde zincir marketlerinin şubelerini soyan hırsız polis tarafından sokak ortasında kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı. 20 bin TL değerinde gıda ürünü ve 10 bin TL değerinde sigara çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Malik S. (32), 4 Aralık günü Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki market zincirinin şubesine camını çekiçle kırarak içeri girdi. Reyonların arasında gezinen Malik S., 20 bin TL değerinde peynir, salça ve çikolata gibi çeşitli gıda ürünleri çalıp kaçtı.
6 Aralık günü de bu sefer farklı bir market zincirinin şubesine aynı yöntemle içerisine girdi. Burada da şüpheli yanında getirdiği çuvala sigaraları doldurup kayıplara karıştı.

Marketlerden yapılan ihbarların ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri işyerlerinin güvenlik kamerasını inceledi. Aynı zamanda bölgedeki yerlerinde güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin kimliğine ve adresine ulaştı. Polis şüpheli Malik S.’in Yüreğir ilçesindeki Serinevler Mahallesi’ndeki evine baskına gitti. Bu sırada polis fark eden şüpheli evinden çıkarak koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda şüpheli ara sokaklarda yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde Malik S., çaldığı ürünleri tanımadığını birine sattığını söyledi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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