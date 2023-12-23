Aydın'da balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
AYDIN'ın Çine ilçesinde bir balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Abone ol
Organize Sanayi Bölgesindeki bir balık işleme tesisinde 8 işçi, makine temizliği yaparken fenalaştı. İşçiler, haber verilmesiyle fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından da Efeler ilçesindeki hastanelere götürüldü.
Hayati tehlikeleri bulunmayan işçilerin temizlikte kullanılan bir malzemeden dolayı zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.
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