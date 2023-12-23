BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AYDIN'ın Çine ilçesinde bir balık işleme tesisinde çalışan 8 işçi, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

Organize Sanayi Bölgesindeki bir balık işleme tesisinde 8 işçi, makine temizliği yaparken fenalaştı. İşçiler, haber verilmesiyle fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesi'ne ardından da Efeler ilçesindeki hastanelere götürüldü.

Hayati tehlikeleri bulunmayan işçilerin temizlikte kullanılan bir malzemeden dolayı zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar, fırtına, sağanak Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji 10 şehri uyardı, İstanbul için kritik saat açıklandı
Foto Galeri Kar, fırtına, sağanak Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji 10 şehri uyardı, İstanbul için kritik saat açıklandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kasıtlı tahrik edilen köpek ‘silahla tehdit’ suçu oluşturuyor
Kasıtlı tahrik edilen köpek ‘silahla tehdit’ suçu oluşturuyor
Marketten gıda ürünleri ve sigara çalan kişi güvenlik kameralarına yansıdı
Marketten gıda ürünleri ve sigara çalan kişi güvenlik kameralarına yansıdı
TRT o dizinin gözünün yaşına bakmadı! Reytinglerde çakıldı, final yapıyor
TRT o dizinin gözünün yaşına bakmadı! Reytinglerde çakıldı, final yapıyor
Eskişehir’de akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor
Eskişehir’de akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yarım asırlık antika merakıyla evini ve arsasını sattı
Yarım asırlık antika merakıyla evini ve arsasını sattı
Çalıntı mal alan hurdacılar şimdi yandı! Tam 3,6 milyon ceza kesildi
Çalıntı mal alan hurdacılar şimdi yandı! Tam 3,6 milyon ceza kesildi
Yargıtay'dan 'suratsız doktor' kararı
Yargıtay'dan 'suratsız doktor' kararı
CHP'li Başkanın sözleri partiyi karıştırdı! DEM'lenmek iyidir dedi olay oldu
CHP'li Başkanın sözleri partiyi karıştırdı! DEM'lenmek iyidir dedi olay oldu
Atletizmde 88. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak
Atletizmde 88. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da yapılacak
Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması:4 kişilik bir aile...
Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması:4 kişilik bir aile...
Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi baba ocağı Zonguldak'a ulaştı
Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi baba ocağı Zonguldak'a ulaştı