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Eskişehir'de kışın gelmesiyle birlikte panduflar reyonlarda yerini aldı

Eskişehir'de kışın gelmesiyle birlikte panduflar reyonlarda yerini aldı

Eskişehir’de havaların soğumasıyla birlikte mont, atkı, berelerin yanısıra panduflar da reyonlarda yerini aldı.

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Kentte etkisini devam ettiren soğuklardan dolayı hasta olmamak için çeşitli tedbirler alan vatandaşlar; atkı, bere, eldiven gibi sıcak tutan ürünlerin yanısıra panduflar da yoğun ilgi görüyor. Özellikle son zamanlarda revaşta olan panduflar da reyonda yerini almaya başladı.
Eskişehir’de ayakkabı satıcılığı yapan Nur Mehmet Çınar, “Kış geldiği için panduf satışlarımız çok arttı. Yıl başında insanlar, sevgililerine ya da arkadaşlarına hediye olarak alıyorlar. Hem fiyatlarımızın piyasa değerine göre daha uygun olmasından hem de ürünlerimizin kaliteli olmasından dolayı satışlarımız gayet güzel. Ayrıca ayakları ısıtma açısından çok iyi çünkü içlerinde iki kat peluş kullanıyoruz” ifadelerine yer verdi.
“İnternetten sipariş etmek yerine esnafı tercih etmenizi tavsiye ederim”
Ayakkabı ve panduf satıcılığı yapan Nur Mehmet Çınar, panduf alırken internetten değil de esnaftan almanın daha mantıklı olduğunu dile getirirken, “Eğer esnaftan alırsanız, giydiğiniz üründen memnun olmama durumunda hemen değiştirebiliriz. Böylece işinizi garantiye almış olursunuz. İnternetten sipariş verildiğinde bazen yanlış numara gelebiliyor ya da beğenilmiyor. Bazen panduf yerine başka bir ürünü de gönderebiliyorlar. O yüzden esnaftan deneyerek alınmalı” şeklinde konuştu.

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