İsrail askerleri bunu da yaptı! Mezardaki cansız bedenleri çıkarıp buldozerlerle ezdiler

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılmasına yönelik karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde onaylanmasının ardından İsrail saldırılarına devam ediyor. ABD'li yayın organı CNN, bugün manşetinden duyurduğu haberinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) geçtiğimiz hafta 8 günlük bir operasyon düzenlediği Kamal Adwan Hastanesi'ndeki skandalı ortaya çıkardı.

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ABD'li yayın kuruluşu CNN, İsrail askerleri ile ilgili kan donduran bir iddiayı bugün manşetinden duyurdu. İddialar, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) geçtiğimiz hafta 8 günlük bir operasyon düzenlediği Kamal Adwan Hastanesi ile ilgili. CNN'e konuşan hastane çalışanları İsrail askerlerinin hayatını kaybeden Filistinlilerin cansız bedenlerine saygısızlık ettiğini, tekerlekli sandalyedeki bir hastanın İsrail askeri köpekleri tarafından parçalandığını ve çok sayıda doktorun vurulduğunu iddia ediyor.

Olaya ilişkin video kayıtlarını izlediğini belirten CNN, IDF'nin operasyonu nasıl yürüttüğüne dair rahatsız edici bir tablo olduğunu belirtti. İsmi açıklanmayan kaynakların ifadelerine göre İsrail askerleri hastane bahçesine kazılan derrme çatma toplu mezarı buldozerle kazdı ve Filistinlilerin cansız bedenlerini dışarı çıkardı.

Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya, "İsrail askerleri sabah mezarı kazdılar, cesetleri dışarı sürüklediler ve ardından buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.CNN'in ulaştığı video kayıtlarında hastane bahçesinde görülen çürümüş insan kalıntıları da kan donduran iddiayı doğruluyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320’den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.