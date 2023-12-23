Sevilay Yılman'dan Selçuk Bayraktar bombası! İmamoğlu'na 4 puan fark attı! Mansur Yavaş açık ara önde

AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kimler olacağı merakla beklenirken, gazeteci Sevilay Yılman, AK Parti'nin İstanbul adaylığı için ibrenin yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'a döndüğünü yazdı. Anketlerde İmamoğlu'ndan açık ara önde olduğunu belirten Sevilay Yılman, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın açık ara önde olduğunu iddia etti.

Abone ol

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? 31 Mart seçimlerine giderken cevabı en merak edilen şeylerin başında gelen bu sorunun ne zaman cevap bulacağı bilinmiyor. Ancak kulisler isim kaynıyor. Seçim kararı sonrası AK parti7nin İstanbul adayı olacağı konuşulan ancak daha sonra ismi gündemden düşen BAYKAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk bayraktar ismi yeniden gündeme geldi.

Anketlerde İmamoğlu'ndan önde çıktı

Gazeteci Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın yerel seçimlerde İstanbul'dan aday olma ihtimalinin yeniden güçlendiğini yazdı. Yılman, Selçuk Bayraktar'ın iddia edildiği gibi anketlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok gerisinde kalmadığını hatta önüne geçtiğini iddia etti.

Ankara'da Mansur Yavaş önde

İstanbul ve Ankara için belirlenecek adaylar ve yapılan anketlerle ilgili son kulis bilgilerini paylaşan Sevilay Yılman, İstanbul'da Erdoğan'ın kafasında Selçuk Bayraktar, Murat Kurum ve Fahrettin Koca isimlerinin olduğunu belirtti. Yılman, Ankara'da yapılan anketlerde ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yarışı önde götürdüğünü ifade etti. İşte Sevilay Yılman'ın o paylaşımları...

Erdoğan'ın aklında 3 isim var

Yaklaşık 25 gün önce Selçuk Bayraktar’ın kamuoyu araştırmalarında adının önde çıktığını yazdığımda bazıları yalan kulis diye alay etmişti.

Kaderin cilvesi galiba…

O alay edenlerin bir kısmının ağzından Selçuk Bayraktar ismi düşmüyor bugünlerde.

Son bir kulis daha vereyim.

Şu an Erdoğan’ın kafasında 3 isim var İstanbul için. Biri evet Selçuk Bayraktar. Diğer ikisi ise Murat Kurum ve Fahrettin Koca…

İmamoğlu'na 3-4 puan fark atıyor

Ancak eklemeliyim; Ekrem İmamoğlu ile yarışta Selçuk Bayraktar 8 puan geride falan değil aksine 3/4 puan fark atan tek isim olarak görünüyor.

Murat Kurum ve Fahrettin Koca ise İmamoğlu ile kıyaslandığında kafa kafaya bir sonuç elde ediliyorlar…

Ama şuna dikkat çekeyim; Bu sonuçlar bugünün koşullarına göre yapılan anketlerden. Asıl maraton başladığında dengeler değişebilir ve dolayısıyla sonuçlarda…

Bu bilgi net bir bilgi! Erdoğan ne yapar?

Biraz da AK Parti cenahından kulis vereyim…

Sahadan kimin aday olması gerektiğine dair veri toplanıyor hemen hergün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor.

Ama bu arada partililerin de nabzı yoklanıyor.

Hem tüm seçmenler hem de sadece partililere sorulan; “İstanbul Büyükşehir de AK Parti’nin adayı olarak kimi görmek istersiniz?” ucu açık soruya verilen yanıtta birinci gelen isim; “Selçuk Bayraktar”

“Hadi canım” falan demeyin sakın!

Bu bilgi net doğru bir bilgi ve Erdoğan bu ismin İstanbul’u geri getireceğine inanırsa damadı Selçuk Bayraktar’ı aday yapmaktan asla imtina etmez!

Mansur Yavaş açık ara önde

Bu arada Ankara’da Mansur Yavaş açık ara önde götürüyor yarışı.

Ankaralının kendisini aday olarak görmek istediğini ve seçimi kazanacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a bile büyük fark atıyor.

Son günlerde Ankara için çok sürpriz bir isim dillendirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan.

Erdoğan Ankaralı Hasan Doğan’la ilgili ciddi ciddi kamuoyunu yoklatıyor.