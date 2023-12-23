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'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den dolar uyarısı! "Yandım Allah" diye bağıracaksınız

'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den dolar uyarısı! "Yandım Allah" diye bağıracaksınız

'Şakkadanak' diye fenomenleşen ekonomi yazarı Necmettin Batırel, elinde dolar olanları uyardı. "Merkez Bankası kurlar aşırı düşmesin diye piyasadan döviz alıyor, dövizde kalanlar 'Yandım Allah' diye bağıracak" diyen Batırel, "Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar doldu, artık yabancı paraların desteğine ihtiyaç duymuyor" iddiasında bulundu.

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Doların 3 liraya yükselmesi üzerine Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Ahmet Hakan'ın programına katılan ve “Şakkadanak 10 milyar dolar satarım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım. Dolar tepetaklak gider” sözleriyle hafızalara kazınan Necmettin Batırel'den yeni dolar iddiası. Merkez Bankası'nın kasasının ağzına kadar dolar dolduğunu iddia eden Batırel, elinde dolar tutanları "Yandım Allah diye bağıracaksınız" diye uyardı. 

Yabancılar akın akın Türkiye'ye geliyor

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türk ekonomisinin tarih yazdığını savunarak, "Türk ekonomisi tarih yazıyor… Güven artıyor, rezervler dolarla dolup taşıyor, 800’lerden 275’e inen 5 yıllık risk primi desteğiyle yabancılar akın akın ülkeye geliyor, dövizden kaçış hızlanıyor, Türk Lirası güç kazanıyor. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkeyiz" dedi. 

Merkez'in kasası ağzına kadar doldu

Batırel, "Mayıs sonundan bugüne rezervlerdeki artış 44,1 milyar doları buldu. Swap hariç net rezervler 6,5 ayda 21,1 milyar dolar artarak eksi 39,2 milyar dolara geriledi. 25 Mayıs’ta bu rakam 60,3 milyar dolardı… Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar doldu, artık yabancı paraların desteğine ihtiyaç duymuyor" ifadesini kullandı. 

Kurlar aşırı düşmesin diye dolar alıyor

Batırel, "Önceden Merkez Bankası kurlar yükselmesin diye piyasaya döviz satardı, şimdi tam tersini yapıyor, kurlar aşırı düşmesin, ihracatçı zarar etmesin diye piyasadan döviz alıyor. Dövizde kalanlar 'yandım Allah' diye bağıracak. Bu resim şüphesiz yeni ekonomi yönetiminin eseri… Peki soruyorum size bu ekibi kim seçti, onlara kim tam destek verdi? O olmasaydı, biz bu tabloyu görür müydük?" düşüncesini dile getirdi. 

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