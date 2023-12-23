Manisa'da sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı

Manisa'da yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.

Abone ol

Manisa'da kent merkezinde gökyüzünü adeta siyah bir bulut gibi kaplayan yüzlerce sığırcık kuşu eşsiz görüntülere sahne oldu. Yaptıkları ahenk dolu hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları Şehzadeler ilçesi semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Birbirine çarpmadan uçarak bir ayrılıp sonra toplanarak eşsiz manzaralar oluşturan sığırcık kuşları kimi zaman bir yumurta, kimi zaman kalp, kimi zaman da kocaman bir yılan şeklini andırdı. Kuşlar gökyüzünde dans edercesine uçtu.

Bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları cep telefonları ile anı kaydetti.