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Şişli’de cadde üzerinde yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Şişli’de cadde üzerinde yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Şişli’de bir kadının çantasını çalan kapkaççı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir internet kafede yakalandı. Kapkaç anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, 18 Aralık 2023 tarihinde Şişli Bozkurt Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen 2 kadını takip eden kapkaççı, kadınlardan birinin çantasını çalarak hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları çalışmalar sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kameralarını inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapkaç yapan şahsın kimliğini tespit ettikleri G.A.’yı Eskişehir Mahallesinde bulunan bir internet kafede yakalayarak gözaltına aldı. G.A.’nın çaldığı çanta ve içerisindeki malzemelerle birlikte kadına teslim edildi.

Cadde üzerinde gerçekleşen kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde yürüyen 2 kadının yanına yaklaşan kapkaççı kadının elindeki çantayı çalarak olay yerinden uzaklaşıyor. Kapkaç yapan G.A., daha sonra hiçbir şey olmamış gibi internet kafeye gittiği görülüyor.
Gözaltına alınan G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.A.’nın benzer suçlardan suç kaydının olduğu öğrenildi.

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