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Bitlis’te kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor

Bitlis’te kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor

Bitlis’te iki gündür etkili olan yağışı nedeniyle il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı merkezde 20, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise yollarda sürücülerin kar yağışından dolayı hızlı gitmemeleri konusunda da uyarılar yaparak yollarda denetimler yaptılar. Bitlis Belediyesi ise şehir merkezindeki mahalle yollarında mesai yaparak yolları açık tutmak için çalışıyor. Çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

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