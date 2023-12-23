Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin İstanbul teşkilatına karışıyor! Genel Başkan Yardımcısı söyledi

İYİ Parti ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki 'savaş' kızışıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti’ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'dan Ekrem İmamoğlu'na suçlama geldi. İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin İstanbul örgütlerine karıştığını belirten Olgun, "İYİ Parti’ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz" dedi.

Meral Akşener öyle bir şey demez

TV 100 canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın Akşener'le ilgili sözlerine cevap verdi. Olgun "Yüksel Bey bizim milletvekilimiz, kendisini çok sever sayarım ama Genel Başkanımız kimseye görüşme yetkisi verip sonradan da ‘Ben böyle bir şey söylemedim’ diyecek biri değil. Yanlış anlaşılma olmuş olabilir." dedi.

İmamoğlu, İYİ Parti'nin işlerine karışıyor

Özgen'in "Ekrem Beyin İYİ Parti içine dahli var mı?" sorusuna Olgun "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’ye karışıyor. Aldığımız duyumlar yaptığımız tespitlerle İYİ Parti’ye öyle bir imaj vererek belirttiği İstanbul ittifakını bu şekilde kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz." yanıtını verdi