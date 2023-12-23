Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oynattı, maçın sonucunu açıkladı!
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Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin oynanmasına saatler kala Google'ın yapay zekası Bard zorlu mücadele için tahminini açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 18. haftasında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
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Dev derbinin oynanmasına çok az zaman kala iki ekibin taraftarlarını da heyecan sararken, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele öncesi iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak.
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Google'nin yapay zekası Bard, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için skor tahminini verdi.
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