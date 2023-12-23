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Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Antalyaspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Akdeniz ekibinde sakatlığı süren Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Erdal Rakip, Güray Vural ile Britt Assombalonga bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 24 puanla 8. sırada girdi.

Ligde son 7 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Antalyaspor, yenilmezlik serisini Adana deplasmanında sürdürmek istiyor.

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