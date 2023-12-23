Kimse tüketmek istemiyor ama şifa deposu, yoğurdun içine koyup tüketin

Sebze ailesinde olan bamya faydalı olduğu kadar bamya tohumu da bir o kadar faydalıdır. Faydalarını saymakla bitiremeyiz. İçerisinde bulunduğu vitaminler ve mineraller sayesinde vazgeçilmez bir tohum türüdür. Tohumunun inanılmaz faydalarını Posta.com.tr okurları için derledik.

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Bamya tüylü yapısı nedeniyle bazı kişilerin tüketmekten uzak durduğu bir meyvedir. Türkiye’de genellikle ‘ekşili bamya yemeği’ olarak sofralarda yerini alan bu karakteristik bitki, yüzyıllardır tüketilir.

Bamya tohumu, meyvesi olgunlaştıktan sonra oluşan küçük, koyu kırmızı veya kahverengi tohumlardır. Bamya tohumları meyvesinden ayrıştırılarak kurutulur.

B, C, K vitamini, potasyum, magnezyum, kalsiyum bulunmaktadır. Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcı olmaktadır. Tam bir karaciğer dostudur ve karaciğeri korumaya yardımcıdır.



Kan şekerinin düzenlenmesinde de yardımcı olmaktadır

Vücutta oluşan zararlı toksinlerin atılmasında da büyük bir katkıya sahiptir.

Dizlerde vücutta oluşa sıvı kaybına ve sıvı kaybıyla oluşan ağrılarında yok olmasını da sağlar.



Özellikler dizlerde oluşan ağrılara, kireçlenme ağrılarına, menisküs ağrıları ve bu gibi ağrılara da iyi geldiği biliniyor. İçerisinde yüksek miktarda K vitamini bulunuyor. Bu insan vücudunun gerekli olan k vitamini ihtiyacını karşılar. Ayrıca K Vitamini sayesinde kemiklere de iyi gelmektedir.



Kanın iyi bir şekilde de pıhtılaşmasını da sağlar

Bamya tohumunun diğer bir özelliği ise diyabete karşı da çok faydalıdır.

Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur ve konsantrasyonun da güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sinirlilik durumuna, strese ve uykusuzluk problemlerine karşı da çok faydalı bir tohumdur. Düzenli ve yeterli şekilde kullanıldığı zaman halsizliğe karşı da faydalıdır.