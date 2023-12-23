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MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ederken son haber Fırat Kalkanı bölgesinden geldi.

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyon ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!' denildi.

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