CHP’li aday adayı, ön seçim öncesi partisine sitem ederek yarıştan çekildi

Yerel seçimlerde CHP’den Tunceli Belediye Başkan aday adayı olan sosyolog Gülcan Irmak, genel merkezin üyelerle yapacağı ön seçimin sağlıklı olmayacağı gerekçesiyle aday adaylığından çekildi. Irmak, feodal ilişkiler üzerine kurulu, ekonomik güç ve erkek egemen kültürün hakim olduğu siyaset sahnesinde bulunmak istemediğine vurgu yaptı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli’de belediye başkan adayını belirlemek için yarın üyelerin katılımıyla ön seçim yapacak. 10 aday adayının yarışacağı seçim öncesi kadın adaylardan sosyolog Gülcan Irmak, sadece üyelerle yapılacak olan ön seçimin sağlıklı olmayacağını belirterek aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Kentte, feodal ilişkiler üzerine kurulu, birilerinin tekelinde olan, ekonomik gücün ve erkek egemen kültürün hakim olduğu bir siyaset sahnesi olduğunu ifade eden Irmak, “Özetle burada güç ve çıkar ilişkilerinin CHP siyaseti üzerindeki etkisi belirleyici olmaktadır. Bu şartlarda yapılan ön seçimin sağlıklı olamayacağını az çok tahmin edebilirsiniz. Bu sebeple belediye başkan aday adaylığından çekildiğimi kamuoyuyla paylaşmak istedim. Buradaki mevcut yapılanmanın karşısında diğer aday adaylarının da kazanma ihtimalinin olmadığı kanaatindeyim. Bu süreçte bana inanan, benden desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemin, halkımın çıkarı önceliğim olmaya devam edecektir” dedi.