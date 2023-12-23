Fenomen Eylül Öztürk'ten "ölüm tehdidi" iddiası! Mesajları tek tek ifşa etti

"Son şansın kardeşim..."

Eylül Öztürk’ün paylaştığı ekran görüntülerinde, tehdit e-postasını atan kişinin, “Son şansın kardeşim. Cezan 200 bin dolar oldu.” ifadesini kullandığı görülüyor. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Öztürk’e gelen e-postada, “Bak uyuşturucu işlerine de başlıyorsunuz yavaş yavaş. Senin depoda da çıkar mı acaba bir şeyler? Kenan kardeş sizden parça parça koparacağız hayatınızı.” ifadesi yer alıyor.