Fenomen Eylül Öztürk'ten "ölüm tehdidi" iddiası! Mesajları tek tek ifşa etti
Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada eşi Engin Polat’la birlikte tutuklanan Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” diyerek paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomen Eylül Öztürk, eşinin ölümle tehdit edildiğini öne sürdü. Öztürk, eşine gelen e-postaları sosyal medya hesabından paylaştı.
Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, şirketine kayyum atanan isimler arasında yer alan Eylül Öztürk, eşi Barış Kenan Özkan’ın ölüm tehdidi aldığını öne sürdü.
Eşine gelen e-postalardan alındığını iddia ettiği ekran görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaşan Öztürk, “Uzun zamandır eşime gelen mailleri tesadüfen gördüm ve gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşadık.” diye yazdı.
"Son şansın kardeşim..."
Eylül Öztürk’ün paylaştığı ekran görüntülerinde, tehdit e-postasını atan kişinin, “Son şansın kardeşim. Cezan 200 bin dolar oldu.” ifadesini kullandığı görülüyor. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Öztürk’e gelen e-postada, “Bak uyuşturucu işlerine de başlıyorsunuz yavaş yavaş. Senin depoda da çıkar mı acaba bir şeyler? Kenan kardeş sizden parça parça koparacağız hayatınızı.” ifadesi yer alıyor.
Türkiye'den yardım istedi
Eylül Öztürk, eşine gelen tehdit e-postalardan birinde ise anne, baba ve akrabalarının telefon numaralarının yer aldığını yazdı. ABD’de yaşayan Öztürk, avukatları aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.