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Virajı alamayan kamyon takla attı

Virajı alamayan kamyon takla attı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine ilçe 5 kilometre mesafede yaşandı. İddiaya göre, Recep Ölmez hakimiyetindeki 21 DF 191 plakalı kamyon seyir halindeyken virajı döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı. Kazada araç sürücüsü Recep Ölmez ve araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.
Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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