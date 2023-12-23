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Erzurum ilk ve tek oda tiyatrosu izleyicisiyle buluşuyor

Erzurum ilk ve tek oda tiyatrosu izleyicisiyle buluşuyor

Erzurum’un kültür sanat hayatına renk katan Medya Sanat Evi Oda Tiyatrosu, ‘Baba ve Oğulları’ adlı oyunla bir kez daha tiyatro severlerle buluşuyor.

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Kentin ilk ve tek oda tiyatrosu olan Medya Sanat Evi (MSE), 2023’ün son günlerinde sahnesini bir aile dramına ayırdı. Erkan Canlı’nın yazdığı tek perdelik ‘Baba ve Oğulları’ ile izleyicilerinin karşısına çıkacak olan MSE ekibi, bir aile dramıyla yine fark oluşturacak. Kenan Çinici’nin hem yönetip hem de başrolünde yer aldığı oyuna Bedir Taha Önder ve Kürşat Taşdemir de eşlik edecek.

Oyunun konusu ise şöyle: Annelerinin ölümünden sorumlu tuttukları babaları ile aynı evde yaşayan iki genç. Biri askerden yeni gelmiş, psikolojisi bozuk, kötü işlere bulaşmak üzere. Diğeri mahallelinin verdiği arızalı küçük ev aletlerini tamir ederek evin geçimini sağlıyor. Baba ise fiziksel olarak yeterli olmadığı için oturduğu koltuktan kalkamıyor. Sürekli iç hesaplaşmaların yaşandığı evde, bir babanın yeri geldiğinde ailesini korumak için neler yapabileceğini izleyeceksiniz.

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