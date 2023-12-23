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MHP lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için mesaj: Kanları yerde kalmayacak

MHP lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için mesaj: Kanları yerde kalmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin ''Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir.'' dedi.

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Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında 6 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklama şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını belirterek terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin hunhar saldırısında maalesef altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir.''

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