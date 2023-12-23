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Down sendromlu muhtar adayı, her sabah camilerde çorba dağıtıyor

Down sendromlu muhtar adayı, her sabah camilerde çorba dağıtıyor

Eskişehir'de yaşayan down sendromlu olan muhtar adayı Mücahit Kırdaş, her sabah farklı bir camide sıcak çorba dağıtıyor.

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Eskişehir Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi’nde yaşayan down sendromlu Mücahit Kırdaş, geçtiğimiz aylarda muhtarlığa aday olduğunu açıklamıştı. Adaylığını bildiren 25 yaşındaki Kırdaş, vatandaşların soğuk Eskişehir sabahlarında içini ısıtabilmek için yaklaşık yaklaşık 1 haftadır her sabah namazından sonra çorba dağıtıyor.

Çorba ikramı esnasında mahalle cemaatiyle oturup sohbet eden Mücahit Kırdaş, herkesle tek tek ilgilenip sıkıntılarını dinledi. Cemaatin kendisine karşı büyük bir sevgisi olduğunu ve muhtar olduğunda onlar için durmadan çalışacağını belirten genç muhtar adayı, çorba dağıtımı dışında esnafları birer birer ziyaret edip, isteklerini dinledi.

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