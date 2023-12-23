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Çin-Lüksemburg direkt uçuşları başladı

Çin-Lüksemburg direkt uçuşları başladı

Çin ile Lüksemburg arasında direkt uçuşlar başladı.

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Çin’den Lüksemburg’a ilk direkt uçuş gerçekleşti. Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinden kalkış yapan 146 yolcusu bulunan uçak, Lüksemburg Havalimanı’na indi. Lüksemburg’un Çin Büyükelçisi Roland Reiland, Lüksemburg’un Çinli turistler için önemine değinerek, Lüksemburg'un Almanya, Fransa ve Belçika gibi komşu ülkelerin yanı sıra Hollanda ile olan yakınlığı göz önüne alındığında, Çinli turistlerin Avrupa'yı keşfetmeleri için bir kapı olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Zhengzhou Havalimanı’nın da Avrupalı turistler için Çin ve Doğu Asya ülkeleri için bir kapı olacaktır” dedi.

Lüksemburg Havalimanı CEO’su Alexander Flassak ise “Çin’e ilk direkt bağlantıyı gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu uçuş için gerekli tüm hazırlıklar aylardır sürüyor. Personelimiz, Çin’den gelen yolcuları karşılamak için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullandı.

Çinli yolcu Zhao ise "bu bizim balayı tatilimiz. Beş ülke gezeceğiz ve direkt olarak Lüksemburg’a uçacağız” dedi.

Fransız yolcu Mayer Kurt Joseph ise, Avrupa’ya uçmak için başkent Pekin’e gitmesi gerektiğin ve bunun 2 saatlik bir araç yolculuğu olduğunu dile getirerek, Lüsemburg’a direkt uçuşun çok faydalı olacağını söyledi.
Lüksemburg-Çin destinasyonu İlk aşamada haftada bir karşılıklı uçuş şeklinde gerçekleştirecek.

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