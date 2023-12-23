BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

Tapuda yeni dönem başlıyor! 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor

Tapuda yeni dönem başlıyor! 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Türkiye Tapu' uygulaması için adımlarını attı. Kısa zaman içerisinde hayata geçecek olan uygulama ile tapu işlem başvurularına ek güvenlik getirilmesi hedefleniyor.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tapuda önemli bir imzaya hazırlık yapıyor. Bakanlık tarafından internet aracılığıyla gerçekleştirilen tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor. Bakanlık, "Türkiye Tapu" uygulaması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlık aşamasındaki uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.

TRT Haber'de yer alan habere göre; uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza istenecek. Süreç, kişi ve mekana bağlı olmadan yürütülebilecek. Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanabilecek.

Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca tapu bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamında.

ÖNCEKİ HABERLER
Oyuncak müzesi minik misafirlerini ağırlıyor
Oyuncak müzesi minik misafirlerini ağırlıyor
Tunceli’de kayganlaşan yolda kaza: 3 yaralı
Tunceli’de kayganlaşan yolda kaza: 3 yaralı
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor! Erdoğan "31 Mart'ta İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz" dedi
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor! Erdoğan "31 Mart'ta İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz" dedi
Süper Lig'de Sivasspor, İstanbulspor'u mağlup etti
Süper Lig'de Sivasspor, İstanbulspor'u mağlup etti
Dokuz kafa darbesine dokuz yıl hapis istemi
Dokuz kafa darbesine dokuz yıl hapis istemi
Down sendromlu muhtar adayı, her sabah camilerde çorba dağıtıyor
Down sendromlu muhtar adayı, her sabah camilerde çorba dağıtıyor
Yeniden Refah'ın İstanbul adayı belli oldu! Canlı yayında açıkladı Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz kimdir?
Yeniden Refah'ın İstanbul adayı belli oldu! Canlı yayında açıkladı Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz kimdir?
MHP lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için mesaj: Kanları yerde kalmayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için mesaj: Kanları yerde kalmayacak
Korsanlar bir ticari gemi daha kaçırdı!
Korsanlar bir ticari gemi daha kaçırdı!
Cacharel Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA oldu
Cacharel Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA oldu
Citroen Berlingo güncel teknolojilerle yenilendi!
Citroen Berlingo güncel teknolojilerle yenilendi!
İYİ Parti'de 'ahlaksızlık' kavgası! Oktay Vural ile İbrahim Özkan birbirine girdi? Oğullarını nasıl işe soktun?
İYİ Parti'de 'ahlaksızlık' kavgası! Oktay Vural ile İbrahim Özkan birbirine girdi? Oğullarını nasıl işe soktun?