Süper Lig'de Sivasspor, İstanbulspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, İstanbulspor’u konuk etti. Müsabakayı Rey Manaj'ın golüyle 1-0 Sivasspor kazandı.Abone ol
Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı
E.Y Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj
Yedekler: Muammer Yıldırım, Abdulkadir Parmak, N’jie, Rodrigues, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Koita, Ziya Erdal, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi, Ndao, Jackson
Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Coly, Muhammet Berkay Teke, Emir Kaan Gültekin, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Gol: Rey Manaj (Dk. 86, Sivasspor)
Sarı kartlar: Vorobjovas (İstanbulspor)