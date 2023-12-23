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Süper Lig'de Sivasspor, İstanbulspor'u mağlup etti

Süper Lig'de Sivasspor, İstanbulspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, İstanbulspor’u konuk etti. Müsabakayı Rey Manaj'ın golüyle 1-0 Sivasspor kazandı.

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Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

E.Y Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Burak Kapacak, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj
Yedekler: Muammer Yıldırım, Abdulkadir Parmak, N’jie, Rodrigues, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Koita, Ziya Erdal, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ethemi, Ndao, Jackson
Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Coly, Muhammet Berkay Teke, Emir Kaan Gültekin, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı
Teknik Direktör: Hakan Yakın

Gol: Rey Manaj (Dk. 86, Sivasspor)

Sarı kartlar: Vorobjovas (İstanbulspor)

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