BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti

Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsü şoförü kavga ettiği yolcuya bıçak çekti. Korku dolu anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 501 nolu hatta çalışan özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Otobüsün dışına taşan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Diğer yolcular ikilinin arasına girmeye çalışırken, söz düellosuna tutuşan yolcu ile şoför zaman zaman ağza alınmayacak küfürler etti. Bir anda otobüse binen sürücü aldığı bıçakla tekrardan dışarıya çıktı. Sinirlerine hakim olamayan ve elindeki bıçakla koşarak yolcuya saldırmaya çalışan şoförü, diğer yolcular sakinleştirdi. Yolcular şoföre ‘yapma, arabana bin’ şeklinde telkinde bulundu.

O anlar kamerada

Öte yandan, şoför ve yolcu arasındaki kavga vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şoförün otobüsten aldığı bıçakla yolcuya saldırmaya çalıştığı ve vatandaşların araya girdiği anlar yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tapuda yeni dönem başlıyor! 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor
Tapuda yeni dönem başlıyor! 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor
Oyuncak müzesi minik misafirlerini ağırlıyor
Oyuncak müzesi minik misafirlerini ağırlıyor
Tunceli’de kayganlaşan yolda kaza: 3 yaralı
Tunceli’de kayganlaşan yolda kaza: 3 yaralı
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor! Erdoğan "31 Mart'ta İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz" dedi
İstanbul'da yüzyılın dönüşümü başlıyor! Erdoğan "31 Mart'ta İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz" dedi
Süper Lig'de Sivasspor, İstanbulspor'u mağlup etti
Süper Lig'de Sivasspor, İstanbulspor'u mağlup etti
Dokuz kafa darbesine dokuz yıl hapis istemi
Dokuz kafa darbesine dokuz yıl hapis istemi
Down sendromlu muhtar adayı, her sabah camilerde çorba dağıtıyor
Down sendromlu muhtar adayı, her sabah camilerde çorba dağıtıyor
Yeniden Refah'ın İstanbul adayı belli oldu! Canlı yayında açıkladı Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz kimdir?
Yeniden Refah'ın İstanbul adayı belli oldu! Canlı yayında açıkladı Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz kimdir?
MHP lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için mesaj: Kanları yerde kalmayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli'den şehitler için mesaj: Kanları yerde kalmayacak
Korsanlar bir ticari gemi daha kaçırdı!
Korsanlar bir ticari gemi daha kaçırdı!
Cacharel Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA oldu
Cacharel Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA oldu
Citroen Berlingo güncel teknolojilerle yenilendi!
Citroen Berlingo güncel teknolojilerle yenilendi!