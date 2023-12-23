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İstanbul'da el bombası paniği! Apartmanın karşısında bulundu, polis harekete geçti

İstanbul'da el bombası paniği! Apartmanın karşısında bulundu, polis harekete geçti

İSTANBUL Büyükçekmece’de bir apartmanın karşısında belediye temizlik işçileri tarafından bulunan el bombası polis tarafından etkisiz hale getirildi. El bombasının kim ya da kimler tarafından bırakıldığı henüz bilinmezken polisin çalışması devam ediyor.

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Olay, Pınartepe Mahallesi Uzay 1 Sokak’ta yaşandı. Saat 14.30 sıralarında belediyenin temizlik işçileri tarafından apartmanın karşısındaki duvarın dibinde el bombası bulundu. İşçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olay bölgesine şerit çekerek güvenlik altına aldı. Bomba inceleme ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Delil torbasına konulan bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü. Bombanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığı henüz bilinmezken polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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