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Hollanda, Ukrayna'ya 18 F-16 savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hollanda, Ukrayna'ya 18 F-16 savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'ya 18 F-16 savaş uçağı göndereceklerini açıkladı.

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Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya 18 F-16 savaş uçağının teslim edileceğini duyurdu.

Paylaşımında söz konusu kararın ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri desteği sağlama konusundaki kararlılığını teyit ettiğini" vurgulayan Rutte, jetlerin teslimatı için Dışişleri Bakanlığından ihracat izninin ve Ukrayna'daki personel ve altyapı kriterlerinin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti.

Rutte, teslimat için gerekli prosedürlerin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir tarih vermedi.

Görüşmede ayrıca AB Konseyi'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararının da ele alındığını aktaran Rutte, Zelenskiy'e "gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanılması öngörülen olağanüstü zirvede Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardım konusunda anlaşmaya varılması için her türlü çabayı göstereceği konusunda" güvence verdiğini ifade etti.

Zelenskiy ise yaptığı X'deki paylaşımında F-16 savaş uçağı kararından ötürü Rutte'ye teşekkürlerini bildirerek, "Ukrayna'ya en kısa sürede 50 milyar avroluk mali yardımın sağlanmasının önemini vurguladım." ifadesini kullandı.

Şubat 2022'den beri Rusya ile savaşan Ukrayna, Batılı ülkelerden uzun süredir savaş uçakları talep ediyordu. Danimarka, Hollanda, Norveç ve Belçika, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı temin edebileceklerini açıklamıştı.

ABD, ağustosta, kendi üretimi olan F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesi için Hollanda ve Danimarka'ya onay vermişti.

Romanya'da, kasımda, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçağı eğitimi verilecek bir merkez açılmıştı.

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