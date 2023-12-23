Angelina Jolie'den Gazze isyanı! 'İnsan haklı var ama kimin için var?'
Angelina Jolie, Gazze'ye yapılan saldırıların, dünyanın adaletsiz yüzünü gösterdiğini söyledi. BM için insan hakları alanında çalışan Jolie, "İnsan hakları var ama kim için var? Bazılarından suçları için hesap vermesi istenirken, bazılarına dokunulmuyor" dedi.
Birleşmiş Milletler çatısı altında 20 yıla yakın bir süredir İyi Niyet Elçisi olarak insan hakları alanında çalışmalar yürüten Hollywood oyuncusu Angelina Jolie, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik ayrım göstermeksizin sürdürdüğü saldırılarla ilgili Suriyeli gazeteci ve film yapımcısı Waad Al-Kateab ile yönetmenliğini üstlendiği “We Dare to Dream” adlı filme ilişkin verdiği mülakatta konuştu.
Jolie, “İnsan haklarına ilişkin bir fikir vardı. Buna göre haklar belirlenir, bir şeyler için dik durulur ve yapılması gerekenler yapılmayınca tepki olacağına dair bir fikrim vardı. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşündüm. Hatta Birleşmiş Milletler’in de böyle olduğunu düşündüm” dedi.
Jolie, zaman içinde şahit olduğu olayların dünyadaki adaletsizliği anlamasına yardım ettiğini belirterek, “İnsan hakları var ama kim için var? Bazen bunlar, bazen de onlar için var. Ama bazen de bir grup için hiç yok” ifadesini kullandı.
Adalet ve insan haklarının herkes için aynı işlemediğini ve bazı kişilerin işledikleri suçları için hesap bile vermediğini kaydeden Jolie, “Bazı insanlardan suçları için hesap vermesi istenirken, bazılarına dokunulmuyor. Bu, gün geçtikçe daha da fazla tanık olduğumuz dünyamızın çirkin yüzü” dedi.