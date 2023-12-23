Derbiye özel prim! Başkanlar kesenin ağzını açtı

Yarın oynanacak dev derbi öncesinde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yönetimi, kesenin ağzını açtı. Her iki kulüp de futbolcularına galibiyet için kişi başı 150'şer bin TL prim ödeyecek.

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Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirve yarışı devam ediyor. Fenerbahçe dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacıvertliler, ezeli rakibini mağlup edip puan farkıyla liderliğini sürdürmek istiyor.

Konuk takım Galatasaray ise son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de aldığı iyi sonuçları sürdürme peşinde. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanıp liderlik koltuğuna oturmak amacında.

Galibiyete özel prim

Dev karşılaşma öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Derbi için her iki takımın yönetimi de taşın altına elini koydu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı idareciler, derbiye özel prim belirledi.

Galatasaray'ın derbiye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçının tarifesini uygulayacağı ve futbolculara en az 150'şer bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da derbi zaferi için 150 bin TL'lik prim dağıtacağı belirtildi.

Kaynak: TGRT Haber