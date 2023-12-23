BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

Erzurum’da kar ve tipi etkili oluyor

Erzurum’da kar ve tipi etkili oluyor

Erzurum’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili tipi şeklinde oluyor.

Abone ol

Kar yağışı ile birlikte etkili olan tipi hayatı olumsuz olarak etkiledi. Araç ve yaya trafiğinin güçlükle yapılabildiği kentte belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yaptı. Erzurum’un çevre illerle olan ulaşımını da yer yer aksamalar yaşanırken karayolları ekipleri yollarda sürekli karla temizliği yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.
Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yaptığı uyarı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat çekti. Yapılan uyarıda, “Bugün ve yarın Erzurum ile Ardahan çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Derbiye özel prim! Başkanlar kesenin ağzını açtı
Derbiye özel prim! Başkanlar kesenin ağzını açtı
Beşiktaş Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret
Beşiktaş Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret
Yeni Opel Combo Elektrik ve Zafira Elektrik, gelişmiş teknolojilerle donatıldı
Yeni Opel Combo Elektrik ve Zafira Elektrik, gelişmiş teknolojilerle donatıldı
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Teodosic
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Teodosic
Palandöken’de yüksek irtifa buz altı dalışı!
Palandöken’de yüksek irtifa buz altı dalışı!
Ankara’da göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı!
Ankara’da göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı!
Van’daki sağlık çalışanlarından 'sessiz yürüyüş’
Van’daki sağlık çalışanlarından 'sessiz yürüyüş’
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü emniyeti alarma geçirdi!
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü emniyeti alarma geçirdi!
Ekrem İmamoğlu meydan okudu! 'Bu dönem gitmeye niyetimiz yok'
Ekrem İmamoğlu meydan okudu! 'Bu dönem gitmeye niyetimiz yok'
İstanbul'da el bombası paniği! Apartmanın karşısında bulundu, polis harekete geçti
İstanbul'da el bombası paniği! Apartmanın karşısında bulundu, polis harekete geçti
"Arap liderlerinin kalplerini dünya sevgisi istila etmiş!"
"Arap liderlerinin kalplerini dünya sevgisi istila etmiş!"
Hollanda, Ukrayna'ya 18 F-16 savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor
Hollanda, Ukrayna'ya 18 F-16 savaş uçağı göndermeye hazırlanıyor