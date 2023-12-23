Erzurum’da kar ve tipi etkili oluyor

Erzurum’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili tipi şeklinde oluyor.

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Kar yağışı ile birlikte etkili olan tipi hayatı olumsuz olarak etkiledi. Araç ve yaya trafiğinin güçlükle yapılabildiği kentte belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yaptı. Erzurum’un çevre illerle olan ulaşımını da yer yer aksamalar yaşanırken karayolları ekipleri yollarda sürekli karla temizliği yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yaptığı uyarı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat çekti. Yapılan uyarıda, “Bugün ve yarın Erzurum ile Ardahan çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.