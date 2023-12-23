2050 yılında sıfır karbon emisyon için tam gaz çalışma! Fatma Şahin: Hedef büyük ama zor değil

Yeşil şehirler planına 2021 yılında katılan Gaziantep’te yerel yönetim, işe şehirdeki kömür kullanımını azaltmak için adımlar atarak başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Hedef 2050 yılında sıfır karbon emisyon. Hedef büyük ama zor değil.” dedi. Sosyal Yardımlaşma’dan destek alan yaklaşık bin 500 aile kömür kullanımını terk etti ve doğalgaz kullanımına geçti. Aileler sadece abonman ücretini ödüyor, geri kalan tüm masraf belediye tarafından karşılanıyor.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de İklim Eylem Planını hazırlayan ilk belediye olma rekorunu elinde bulunduruyor. Fatma Şahin liderliğindeki Büyükşehir belediyesi yönetimi, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını en az yüzde 80 oranında azaltmayı taahhüt etti. Yeşil şehirler planına 2021 yılında katılan Gaziantep’te yerel yönetim, işe şehirdeki kömür kullanımını azaltmak için adımlar atarak başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, “Hedef 2050 yılında sıfır karbon emisyon. Hedef büyük ama zor değil.” dedi. Sosyal Yardımlaşma’dan destek alan yaklaşık bin 500 aile kömür kullanımını terk etti ve doğalgaz kullanımına geçti. Aileler sadece abonman ücretini ödüyor, geri kalan tüm masraf belediye tarafından karşılanıyor.

Yarısı çevre bakanlığı yarısı büyükşehir hibe

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Fatma Şahin, projeyle ilgili olarak, “Şu anda bizim dağıtılan kömür miktarına baktığımız zaman çok ciddi göç alan bölgelerde kömür dağıtılıyor. Kömür tabii, havayı kirlettiği için çevre bakanımıza gittik. Yarısı çevre bakanlığı yarısı büyükşehir hibe alarak kömür dağıttığımız yerlere doğalgaz sistemi kurduk. Aile bakanlığının vereceği kömür desteğini doğalgaza dönüştürecek bir çalışma yaptık. Aileler çok mutlu. Herkes bir an önce doğalgaza geçmek istiyor. Biz de yeni hibemizi aldık, bu çalışmayı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. “ dedi.

Asıl bulaşık için çektirdim bunu!

74 yaşındaki Hatice Yumma hayatında hiç doğalgazlı evde oturmamış ama şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri evlerine doğalgaz tesisatı düşüyor. “Gençlikle şimdi bir olur mu? Gençlikte güçlü oluyorsun, kuvvetli oluyorsun şimdi kuvvetin de kalmıyor. Cenab-ı Allah hepsini kesiyor.” Diyen Hatice Yumma, “Kovayı getirmekte zorlanıyorum, yak. Duman atıyor, evin perdeleri her şey batıyor. Bulaşığı hiç deme! Bulaşıktan zaten çektirdim bunu. Mutfakta donuyordum böyle. Su kızdırıyorum, kaçıyorum içeri geliyorum. Yani elimi suya vuramıyorum.” dedi.

Kömür dumanından sokağa çıkamıyorum

KOAH hastası eşi Mehmet Yumma da, ”Soğuk bizi bayağı etkiliyor. Nefes darlığı oluyor, bilhassa da bu mevsimlerde. Çok etkiliyor, bilhassa kömür kokusu. Sokağa çıkamıyorum. Sokağa çıktığımda bütün kömür kokularından nefesim kesiliyor. Sobanın yaktığımız zaman altını kapattığımız zaman böyle poff diye böyle bir duman altı hemen hanıma diyorum ki pencereyi pencereyi aç, boğuldum diyorum. Hanım da gidip pencereyi açıyor, içerisi simsiyah oluyor. Şu anda tesisatını çekiyorlar, kombisini bağlıyorlar. Petekleri bağlıyorlar. Doğalgaz olursa gazı yok kömürü yoktur, kokusu yoktur, dumanı yoktur, isi yoktur. Ondan sonra açacaksın kombiyi, petekler ısınacak rahat edeceksin.” dedi.

23 mahallede de yüzde 90'lara ulaştık

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Daire Başkanı Emel Kıraç da, projeyle ilgili şunları söyledi: "Biz 2015 yılında Gaziantep’in hava kirliliği bakımından bir haritasını çıkarttık. Grade’lere böldük 30 farklı noktada dönemsel olarak hava kalitesi ölçümleri yaptık. Ve şehrin bazı mahallelerinde özellikle kırsal kesimde hava kalitesinin kötü olduğunu tespit ettik ve bunu iyileştirmeye yönelik birtakım çalışmalar başlattık.

"Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasına karar verdik. Doğalgaz kullanımı 2015’te yüzde 30’lardayken şu an şehir merkezinde yüzde 60’lara çıktı. Ve bizim havasını kirli tespit ettiğimiz 23 mahallede de yüzde 90’lar seviyesine ulaştı. Yine kırsal mahallelerde yaşayan hala kömür kullanımına devam eden bir projeyle doğalgaza geçirmek istedik. Çünkü kendi imkanları kısıtlıydı. Bu şekilde hava kalitesinin iyileştirmeye katkı sunmayı amaçlıyoruz. Öncelikle biz merkez ilçelerimiz Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bu çalışmayı yürütüyoruz."

Bir yıldır doğalgazlı evde yaşıyorlar

Polat ailesinin evine Gaziantep Büyükşehir ekipleri tarafından geçen yı doğalgaz sistemi döşendi. Bir yıldır doğalgazla ısınan Leyla Polat, “Soba zaten benim için bir faciaydı. Çok zorlanıyordum. Sabah kalktığımda sabahın soğuğunda çocuklar okula giderken çok üşüyerek giyinme sürecinde çok üşüyerek şey yapardı. Hani ben erkenden kalkıp o sobayı yakmak zorundaydım. Külünü boşaltmalıyım, sobayı tekrar doldurmalıyım. Onları yaparken çocuklarım hep üşüyüp hasta oluyordu. Doğalgazı belediye yaptırdı, Fatma Şahin’in aracılığıyla yapıldı. İlk önce çekildi, kalorifer çekildi. Sadece sayaç parasını ödedik, abone parasını. Geri kalan bütün masrafları Fatma Şahin ödedi. İlk önce ısınamıyorduk. Kömür alıyorken çok zorlanıyorduk. Dumanla, isle... O kötü kokulara maruz kalıyorduk ama şimdi iyi en azından sıcak suyumuz var. Sıcak suyu kullanırken çok rahatız, bulaşık yıkarken, çay demlerken... işimiz bayağı kolaylaştı.” dedi.

EBRD Yönetici Direktörü teşekkür etti

EBRD Yönetici Direktörü Nandita Parshad da, “Öncelikle Gaziantep’e Yeşil Şehir Eylem planını tamamladıkları için tebriklerimi sunmak istiyorum. Başlangıç ve bitiş noktasına baktığımızda henüz 18 ay geçti ve bu aslında bu bir rekor. Erken bitirilmiş bir süre. Diğer şehirlere rol model olacak düzeyde. İzmir’den sonra yeşil şehir eylem planını bitiren 2.şehir. Bu noktada sergilediği taahhüt için gerçekten teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.