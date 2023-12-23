Yarısı Bizden Kampanyasında 1,5 milyon TL'lik destek! Ödemeler teslimattan sonra başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen duyurdu. , Yarısı Bizden Kampanyasında 1,5 milyon TL'lik destek destek verilecek. 350 bin konutun dönüşümünün gerçekleştirileceği dönüşümde Ödemeler teslimattan sonra başlayacak. İşte Yarısı Bizden Kampanyası’nın tüm detayları

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İstanbul için dönüşüm resmen başlıyor. "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.

Yarısı Bizden Kampanyasında 1,5 milyon TL'lik destek verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarısı Bizden Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ödemeler ve verilecek destekleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hatırlarsanız Nisan ayında İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili özgün bir projeyi kamuoyuyla paylaşmıştık. Yarısı bizden kampanyası ile toplamda toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yarısı Bizden Kampanyasıyla evler tamamlandıktan sonra başlayacak ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Vatandaşlarımız alacağı 1,5 milyon TL'lik destekle evini yapacaktır.” diye konuştu.

Yarısı bizden kampanyasına İstanbulluların ilgi gösterdiğini dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuru sayısı ile ilgili olarak “1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz. 100 bini kira desteği 800 bini hibe desteği şeklinde verilecek. Kredi ödemeleri evler teslim edildikten sonra başlayacak. Bu destekle evini yapacak ve güvenli şekilde oturacak vatandaşımız. 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyayı başlatmış olacağız.” İfadelerini kullandı.

İstanbul’daki çalışmalarda 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştireceklerini dikkat çeken Erdoğan, “Tüm aşamaları ile İstanbul'da yüzyılın dönüşümü programımıza start veriyoruz. İlgili kurumlarımızı tebrik ediyorum. 6 Şubat'taki sarsıntılar bize deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. Böylesi büyük afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Yakın zamanda Marmara'da meydana gelen depremler çalışmamızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Depreme hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Depremle burun buruna yaşayan ülkeyiz. Nüfusun yüzde 71'i deprem açısından riskli alanlarda yaşıyor. Ekonomik açıdan da ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos depreminin etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık. Hiçbirimizin depremi hafife alma lüksü olamaz. bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek, böyle deprem riskini bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Bunu unutmak demek 17 Ağustos ve 6 Şubat ile yeniden karşılaşmak demektir. Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Dolayısı ile deprem ile mücadeleyi önce zihinlerde başlatmak gerek. Deprem değil çürük bina öldürür ilkesini özümsemeden hiçbir yere varamayız. Türkiye'nin birinci meselesi yapı stokunun yenilenmesidir. 81 vilayetimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamlelerin olduğuna inanıyorum.” dedi.

2 milyon konutun acilen dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2012'de ile defa kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Kentsel dönüşüm için 480 milyar liralık kaynak harcadık. Milyonlarca vatandaşımızı sağlıksız yapılardan kurtararak güvenli yuvalarına taşıdık. 13 milyonu aşkın insanımızın hayatına dokunduk. Toki'nin depreme karşı mücadelede ne kadar hayati rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Toki binalarımız deprem imtihanını alnının akı ile vermiştir. Toki tarafından yapılan binalarda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Muhalefete rağmen TOKİ'mize böyle bir misyon yükleyerek milyonlarca konut ürettiğimiz için hamdediyoruz. Toki'nin yapı stoğunu yenilemek için devam edeceğiz. İstanbul'da 6 milyon konut toplam 7 buçuk milyon bağımsız bölüm yer alıyor. 600 bini süratle dönüştürülmeli. 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Çalışmalar için 128 milyar lira kaynak kullandık. 5 yılda 600 bini acil olmak üzere 1.5 milyon üzere riskli bölümü dönüştürmek” dedi.

Plan doğrultusunda önce yüksek riskli ve riskli sınıfta bulunan yaklaşık 600 bin bina dönüştürülecek. Ardından ise binaların ömürlerine göre konutlar sırasıyla dönüşüm kapsamına alınacak.

Plana göre ilk olarak yeni kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde hâlihazırda 188 alanda devam eden şantiye alanlarının sayısı artırılacak. İkinci adımda, nisan ayında başvuruları alınmaya başlanan ve şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin bağımsız birim için başvuru yapılan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile 350 bin konut dönüştürülecek.

Bu proje kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını tamamladı. Hazine birinci yıl için 80 milyar lira, ikinci yıl için 233 milyar lira, üçüncü yıl için de 160 milyar liralık bütçe hazırladı. Bu proje kapsamında verilecek hibe ve kredi destekleri açıklanacak.

Üçüncü adımda ise belirlenen rezerv alanlarda 350 bin yeni konut inşa edilecek. Bakanlık tarafından değişik büyüklüklerde 20'ye yakın rezerv alan tespit edildi. Rezerv alan olarak belirlenen yerlerin de programda açıklanması bekleniyor. Tespit edilen alanların bazıları daha önce bakanlıklara tahsis edilmiş ancak kullanılmayan alanlar.

Tapuları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olan bu alanlar da böylece değerlendirilmiş olacak. Tespit edilen alanların bir kısmında planlama yapıldı. Bu alanlara toplam 350 bin konut inşa edilecek. Bu konutlara ilk planda her an yıkılma riski ile karşı karşıya olan 5-6 bin binada yaşayan vatandaşların taşınması sağlanacak.

Kentsel dönüşüm konusunda yüzde yüz uzlaşıya varılan konut sayısı 70 bin. Dönüşüme anlaşma sağlanan konutlardan başlanacak. Daha sonra ise uzlaşı oranı yüzde elliyi geçen yaklaşık 158 bin konut dönüştürülecek.

Gayrimenkul uzmanları 100 bin lira kira bedeli olarak ayrıacağını varsayıldığında metre kare olarak 20 bin TL'den 1.4 milyon liralık desteği 2+1 70 metrekare bir daireye rahatlıkla yetebileceğini ifade ediyor.