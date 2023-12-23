Napoli, Osimhen'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, Victor Osimhen ile sözleşme yeniledi.Abone ol
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı forvet oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.
Serie A'da geçen sezon 26 kez ağları sarsarak gol krallığına ulaşan Osimhen, Napoli'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.
Napoli'de bu sezon 17 maçta forma giyen Osimhen, 8 gol attı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oynattı, maçın sonucunu açıkladı!