BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  SPOR

Napoli, Osimhen'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Napoli, Osimhen'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, Victor Osimhen ile sözleşme yeniledi.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı forvet oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

Serie A'da geçen sezon 26 kez ağları sarsarak gol krallığına ulaşan Osimhen, Napoli'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Napoli'de bu sezon 17 maçta forma giyen Osimhen, 8 gol attı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oynattı, maçın sonucunu açıkladı!
Foto Galeri Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oynattı, maçın sonucunu açıkladı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de Gaziantep FK, Fatih Karagümrük karşısında!
Süper Lig'de Gaziantep FK, Fatih Karagümrük karşısında!
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
2050 yılında sıfır karbon emisyon için tam gaz çalışma! Fatma Şahin: Hedef büyük ama zor değil
2050 yılında sıfır karbon emisyon için tam gaz çalışma! Fatma Şahin: Hedef büyük ama zor değil
Uşak’ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak’ta devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Bitlis’te kar yağışı etkili oldu 100’e yakın araç yolda kaldı
Bitlis’te kar yağışı etkili oldu 100’e yakın araç yolda kaldı
Kahramanmaraş’ta eve sıçrayan yangın korkuttu
Kahramanmaraş’ta eve sıçrayan yangın korkuttu
Şanlıurfa'da ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi!
Şanlıurfa'da ruhsatsız 11 tabanca ele geçirildi!
Erzurum’da kar ve tipi etkili oluyor
Erzurum’da kar ve tipi etkili oluyor
Derbiye özel prim! Başkanlar kesenin ağzını açtı
Derbiye özel prim! Başkanlar kesenin ağzını açtı
Beşiktaş Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret
Beşiktaş Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret
Yeni Opel Combo Elektrik ve Zafira Elektrik, gelişmiş teknolojilerle donatıldı
Yeni Opel Combo Elektrik ve Zafira Elektrik, gelişmiş teknolojilerle donatıldı
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Teodosic
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Teodosic