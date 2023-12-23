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Süper Lig'de Gaziantep FK, Fatih Karagümrük karşısında!

Süper Lig'de Gaziantep FK, Fatih Karagümrük karşısında!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Mücadelede Gaziantep FK’nın 2-0’lık üstünlüğü var.

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Maçtan dakikalar 

27. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Draguş, rakiplerini geçerek ceza yayı sol tarafından topla birlikte ceza sahasına girdi. Draguş, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin’in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada Draguş’un pasında topla buluşan Gradel, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

49. dakikada Max Gradel'in golüyle Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı.

Hakemler: Ali Şanaslan, Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Can Keleş, Eysseric, Rohden, Lasagna, Güven Yalçın
Yedekler: Furkan Bekleviç, Biraschi, Feghouli, Kerem Kesgin, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Lawrance, Nazım Sangare, Salih Dursun, Paoletti
Teknik Direktör: Şota Arveladze

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N’Koulou, Dijilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Mbakata, Markovic, Gradel, Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Onurhan Babaşçu, Maxim, Riascos
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Draguş (dk. 27) (Gaziantep FK), Max Gradel (dk. 49) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Lasagna (Fatih Karagümrük), Markovic (Gaziantep FK)

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