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3 il kar esiri altında! Yollar kapandı!

3 il kar esiri altında! Yollar kapandı!

Hakkari, Muş ve Bitlis'te, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 100 yerleşim yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

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Doğu Anadolu'nun birçok kenti karla kaplandı. Vatandaşlar zor anlar yaşıyor, yaklaşık 100 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve Yüksekova'da kar nedeniyle 6 köy ve 28 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Durankaya beldesi ve bölgedeki köylere ulaşımının sağlandığı 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkisinde de olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Bölgede hazır bulundurulan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yaptı, sürücüleri, gerekmediği sürece bu güzergahı kullanmamaları uyarısında bulundu.

Kar yağışının etkisinin sürdürdüğü Yüksekova'da ilçesinde, esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Esnaf İrat Paşaoğlu, ilçede 2 gündür yağışın etkili olduğunu söyledi.

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