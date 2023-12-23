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Plastik malzeme yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Plastik malzeme yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’de plastik malzeme yüklü tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

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Sürücünün yaralandığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Bahçe ilçesi D-400 otoban gişelerine yakın bölgede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plastik malzeme taşıyan Mustafa Savcılı, yönetiminde 27 VV 972 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesini sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Bahçe Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu tır İçerisinde sıkışan şoför Mustafa Savcılı sıkıştığı yerden çıkarılarak, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralanan sürücü ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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