Kurban bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! İşte tarihler...
Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapacak. Peki, emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kaldı. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplara yatırılmıştı. İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinde son durum...
İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.
Milyonlarca emekli, 2024 Kurban Bayramı için bayram ikramiyelerinin hesaplara ne zaman yatacağını merakla bekliyor.
Yılın ikinci emekli bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.