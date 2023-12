Bakan Özhaseki: "1 milyona yakın konut inşa edeceğiz.

Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ülkemizin yapı stokunun çoğu risk altında. 1 milyona yakın depreme dayanıklı konut ve iş yerlerini inşa edeceğiz“ dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu programda konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve deprem için tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin yapı stokunun risk altında olduğunu aktaran Bakan Özhaseki, bu anlamda kentsel dönüşüm çalışmalarının son derece önemli olduğunu kaydederek, 1 milyona yakın depreme dayanıklı konut inşa edileceğini belirtti. Özhaseki, deprem bölgesinde devam eden çalışmalarla ilgili olarak ise, betonarme yapıların 1 yıl, köy evlerinin ise 8 ay içerisinde teslim edileceğini ifade etti.

''Şu an bile Türkiye’de 485 civarında fay hattı bulunuyor''

Konuşmasına Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatarak başlayan Özhaseki, ''Malumunuz Türkiye Himalayalardan başlayıp Alplere doğru devam eden çizgide deprem riski taşıyan 5. ülkeden birisi olarak kabul ediliyor. Ülkemizde aletli ölçümün başladığı 1920 yılından itibaren, son yüzyılda gerek karalarımızda, gerekse denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetli deprem sayısı 230’dan fazla. Sadece ana karamızda meydan gelen deprem ise 60 civarında. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin. Topraklarımızın %61’i ve nüfusumuzun da %70’den fazlası bu bölgelerde yaşıyor. Şu an bile Türkiye’de 485 civarında fay hattı bulunuyor. Maddi hasar tabii çok fazla ama manevi zararın ise telafi edilebilir, ölçülebilir bir tarafı yok'' dedi.

''Betonarme yapıları 1 yıl içinde, köy evlerini de 8 ay içerisinde teslim edeceğiz''

Özhaseki 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalar hakkında ise ''Kahramanmaraş ikiz depremlerinde karşılaştığımız manzara ise korkunç. Şehirler yerle bir olmuş, adeta yeni bir kıyamet senaryosu gibi. 11 ilimizde 680 bin konut, 170 bin civarında da iş yeri yıkıldı. 50 bin kardeşimizi de toprağa verdik. Kahramanmaraş depreminden sonra yaptığımıza gelince; bugüne kadar 210 bine yakın ihaleler yaptık. Konutlar ve iş yerlerinin inşaatı devam ediyor. 50 bin köy evimizi çelik karkastan inşa etmeye başladık. Bunlar da inşallah 6-8 ay sonra bitmiş olacak. Bir yandan da şehirlerimizin merkezlerinde hem meydanları yeniden inşa ediyoruz hem de meydana açılan tüm caddeleri de ayağa kaldırmak, şehrin özgün mimarisini öne çıkaracak şekilde inşaatlara başlıyoruz. Yerinde dönüşüm için müracaat eden vatandaşlarımızın sayısı 251 bin. İnşallah betonarme yapıları 1 yıl içinde, köy evlerini de 8 ay içerisinde teslim edeceğiz'' diye konuştu.

''Ülkemizin yapı stokunun çoğu risk altında''

Bakan Özhaseki, Türkiye’nin yapı stokunun birçoğunun risk altında olduğunu ifade ederek, ''Deprem bir doğa gerçekliği. Hayat alameti aslında. Onun olmadığı ortam ölü ortamlardır. Ona mani olamayız, gücümüz yetmez. Onunla savaşamayız, yeniliriz. Ancak onu anlayıp, ona uygun tedbirlerle hayatımızı idame ettirebiliriz. Evlerimizi, işyerlerimizi sağlam yapabiliriz. Fay hatlarından ve sıvılaşmış zeminlerden uzaklaşmış kendimize emin konutlar inşa edebiliriz. Tedbir alabiliriz. Tedbirli olabiliriz. Kadim şehirlere sahibiz. Yüzlerce yıllık tarihi eserlerimiz var. Ülkemizin yapı stokunun çoğu, üzülerek söylüyorum; 1950 yılından sonra göçlerle birlikte büyük şehirlere gelen insanlarımızın kaçak evlerinden oluşuyor. Bu binaların çoğu da risk altında. Bu işin bir tek yolu var, Kentsel Dönüşüm Yasası'' şeklinde konuştu.

''Kentsel dönüşüme karşı çıkanların Türkiye diye bir derdi yok''

Riskli yapıların dönüşümünün tek yolunun Kentsel Dönüşüm olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, ''Sizin talimatlarınızla yasa 2012 yılında çıktı. Bu yasa kapsamında ülkemizin genelinde 2 milyon 200 bin civarında konut ve iş yeri yenilendi. Bu kapsamda 400 binin civarında inşaat devam ediyor. Ayırdığımız bütçe 480 milyar TL. İstanbul’da, 6 milyon konut, 1,5 milyon kadar da işyeri var. 600 bin konutun en riskli konumda olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir an önce yenilenmesi gerekiyor. İstanbul bizim gözbebeğimiz. Ticaretin, sanayinin, turizmin, finansın merkezi. Onu her türlü tehlikeden ve tehditten azade tutmamız lazım. 2012’de çıkan yasayla 800 bin yapı yenilendi, 171 bin de devam ediyor. Ancak bu 11 yıllık süreçte gördük ki; çok hızlı hareket edemiyoruz. Önümüzü kesen engeller var. Yasal bir takım tedbirlerin alınması lazım. Özellikle yapılan her iyi şeye engel olmaya çalışan odalarımız, derneklerimiz, bazı ideolojik gruplar var. Buna engel olan insanların İstanbul diye bir dertleri yok, Türkiye diye bir dertleri yok'' dedi.

''1 milyona yakın depreme dayanıklı konutları ve iş yerlerini inşa edeceğiz''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşmasını, ''Önce Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızı kurduk. Marmara bölgesi ile ilgilenecek özel bir birim, tüm Türkiye ile ilgilenecek ikinci bir özel birim, bir de kaynak oluşturacak üçüncü bir birim kurduk. Sonra da bize engel teşkil eden insanların hoşuna giden o yasaları bir an önce değiştirdik. Gerek deprem bölgesi için, gerekse İstanbul için, 'Bütçeyi dert etmeyin, devam edin' dediniz. Bunun için çok büyük bir pay ayırdınız. Bunun için teşekkür ediyorum. Bize 3 yıl içinde orta vadeli bütçede 479 milyar TL pay ayırdınız. Kentsel dönüşümün önündeki tüm engeller kaldırıldı. Bu kampanya ile en az 350 - 400 bin konut yenilemiş olacağız. Yüzde yüz anlaşma sağlayan daire sahibi bağımsız birim olarak 70 binin üzerinde. Tespit ettiğimiz rezerv alanlarda en az 400 bin konut daha yapacağız. Nereden baksanız 1 milyona yakın yepyeni, sağlam, depreme dayanıklı konutları ve iş yerlerini inşa edeceğiz. Bugün Pendik’ten bağlantı yaparak temsilen 17 yapıda 261 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştireceğiz. Bağcılar’da temsilen tören yapacağız, 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz. Ayrıca yüzde yüz anlaşma sağlayan 100 binada oturan 500’den fazla hak sahibimizle de sözleşme imzalayacağız, onlar da Üsküdar’da hazır olacaklar'' ifadeleriyle sonlandırdı.