MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bugün bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada 1 asker yaralanırken, 13 terörist de etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık çıkan çatışmada 13 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Belirlenen hedeflere yönelik hava harekatları sürüyor"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

"Milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz.