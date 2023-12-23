İsrail, Gazze-Mısır sınırını işgal edecek iddiası

İsrail ordusunun, Mısırlı askerlerden Gazze sınırını terk etmelerini istediği öne sürüldü. Kahire'nin tepkisine bakmaksızın, İsrail'in işgal girişimine hazır olduğu belirtildi.

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İsrail'in yeni bir işgal girişiminde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Gazze'yi yerle bir eden İsrail ordusunun, yönünü Mısır-Gazze sınırına çevirmeyi planladığı konuşuluyor.

Mısır askerlerine İsrail'den uyarı: Çekilin

Tel Aviv yönetiminin, yeni işgal planlarını Mısır'a bildirdiği ve Mısır askerlerini söz konusu noktadan geri çekilmeye çağırdığı bildirildi.

"Güvenliklerinden sorumlu değiliz"

Konuyla ilgili ismi açıklanmayan kaynaklar, İsrail'in, "askeri operasyon" sırasında Mısırlı askerlerin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili sorumluluğu kabul etmiyor.

Filistin basınında yer alan haberlerde, Mısır'ın tutumu ne olursa olsun, İsrail'in bu yönde bir adım atmaya "kararlı" olduğu belirtiliyor.

Mısır: Filistinlileri tehcir etme planları var

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in "Gazze Şeridi'nden gönüllü göçü teşvike" yönelik sözlerine ilişkin açıklama yapmıştı.

Ülkesinin İsrail'in Filistinlileri "gönüllü veya zorla Gazze Şeridi'nden çıkarmaya" yönelik girişimlerini reddettiğini kaydeden Ebu Zeyd, "İsrail'in sahadaki tüm uygulamaları, Filistinlileri kendi topraklarından tehcir etme planlarını doğruluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sisi'nin uyarısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana birçok kez "Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na tehcir girişimlerinin" sonuçlarına karşı uyarmıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin halkını tehcir planını hâlâ masada tuttuğunu belirtmişti.