Şehit Kemal Aslan'ın şehadet haberini alan babasından tüyleri diken diken eden sözler
Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın ailesine şehadet haberi verildi. Haberi alan babasının paylaşımı yürek dağladı.Abone ol
Elazığ nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) şehadet haberini, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a yetkililer verdi.
Şehit Aslan'ın babası: Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana
Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Oğlum şehid oldu. Ne mutlu baba" ifadelerini kullandı.
Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.