Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyoruz ama gitmemek için direniyoruz

Demokraside Birlik Vakfı'nın düzenleyeceği panele konuşmacı olarak katılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu " Geldiğimiz gibi gitmesini bilsek aslında pek çok sorun çözülecek" ifadelerini kullandı.

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13 yıl boyunca CHP Genel Başkanlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerdeki mağlubiyetin ardından koltuğunu kaybetti.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim taraftarları kurultayda Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti.

Koltuğunu Özgür Özel'e bırakan Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'da bir ofis açtı.

Burada konuklarını kabul eden Kılıçdaroğlu, uzun zamandır kameralardan uzak bir görüntü çiziyordu.

İlk kez konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinin ardından ilk kez konuştu.

Demokrasi paneline katıldı

Kılıçdaroğlu, Demokraside Birlik Vakfı tarafından düzenlenen, “Türkiye’nin İkinci Yüzyılı’nda Tam Demokrasi Hedefi ve Yeni Anayasa’dan Beklentiler” programına panelist olarak katıldı.

Ankara Ulus'taki Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda gerçekleşen panelde konuşan Kılıçdaroğlu demokrasiye yönelik düşüncelerini aktardı.

Dikkat çeken çıkış

Kılıçdaroğlu konuşmasında dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"Demokrasinin sorunu gitmeyi bilmiyoruz"

İsmet Önünü'nün sözlerinden bir anekdot aktaran Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de demokrasi adına yaşanan sorun bu nasıl geliyorsak gitmesini bilmiyoruz" çıkışı yaptı.

"Gitmemek için direniyoruz"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

Rahmetli İsmet İnönü’nün demokrasi konusunda güzel bir anlatımı var. Demokrasi rejiminin gayet güzel bir tılsımı vardır. İktidarı bırakabilmek. Rejimi yaşatmak için nasıl geliyorsak gitmesini de bilmek zorundayız. Türkiye’de demokrasi adına yaşanan sorun bu nasıl geliyorsak gitmesini bilmiyoruz.

Geldiğimiz gibi gitmesini bilsek aslında pek çok sorun çözülecek. Geliyoruz ama gitmemek için direniyoruz.